Latviešu dziesmas Pasaules kokā. Piezīmes, klausoties "Tautumeitu" albumu "Zem saules"

Vēl grupas skanējumam ir raksturīgs pasaules mūzikas atvēziens: kā pamatu izmantojot lokālas tradicionālās mūzikas tradīcijas, "Tautumeitas" tās replicē plašāku areālu skanējumos, kuriem no pirmā ausu klausījuma nav saistības ar to, kas ir latvisks un kā to atpazīstam, bet tajā pašā laikā – klausoties vairāk un tālāk, varam paši sev atzīt: "Jā, bet kāpēc arī tā nevarētu skanēt latviešu tautas mūzika?"