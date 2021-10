Noskaties pirmo seriāla "Viss norm" kacekli ar repera Prusax un dziedātājas Patrišas piedalīšanos!

Seriāls “Viss norm” ir stāsts par ”Gen Z” paaudzi, kura dzīvo tepat līdzās un risina jautājumus, par kuriem līdz šim citas paaudzes nav uzdrošinājušās runāt tik atklāti. Seriālu vislabāk sapratīs tie, kuri dzimuši pēc 2000. gada, kā arī tie, kuri zina, ka jaunība sastāv no impulsīviem lēmumiem, spēcīgām emocijām, pārsteidzošiem notikumiem, vētrainām ballītēm un nereti arī nopietnām sekām.

Dāvids (Gundars Smuidris)

Introverts, kurš maģiskā kārtā spēj ap sevi savākt lērumu cilvēku, jo ir skaidrs, ka “viņā ir kaut kas vairāk”. Dāvids baidās no nopietnām attiecībām, jo zina, cik ļoti var sāpēt to zaudējums, mokās ar veģetatīvās distonijas lēkmēm, netic labākai rītdienai, tāpēc dzīvo uz pilnu klapi šodienā, ik pa brīdim iekrītot pašpārmetumos par to, ka ir kretīns, kurš dara pāri cilvēkiem, bet negrasās dzīvot citādi, līdz mirklim, kad pie apvāršņa parādās Dāvida alter-ego.