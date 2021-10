Slavena modele apsūdz hita "Blurred Lines" izpildītāju seksuālā uzmācībā

Grāmatā "Mans ķermenis" ("My Body") modele apgalvo, ka Tiks filmēšanas laukumā esot ieradies nedaudz iedzēris: "Pēkšņi, nez no kurienes, es sajutu aukstumu un svešumu no pilnīgi nepazīstama cilvēka rokām, kurš no aizmugures iegrābās manās kailajās krūtīs. Es instinktīvi aizgriezos prom, un ieraudzīju Robinu Tiku."