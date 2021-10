Mums tagad visiem ir ap 30 gadiem, tā kā esam pieauguši vīrieši. Mēs nevaram šajā vecumā un pozīcijā, kad mums visiem ir virs "tricāra", repot par to, kā ar jauniešiem sēžam "pritonā" jau trešo dienu no vietas. Nu pieauguši vīrieši tā nedara! Tas bija skaists posms, un ar to viss sākās.