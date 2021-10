Noras Bumbieres greizsirdība: viņa neļāva Lapčenokam tikties ar meitu no iepriekšējām attiecībām

Skatuves dīva sava 46 gadus ilgā mūža laikā paspēja apprecēties četras reizes, kā arī laida pasaulē trīs bērnus. Viņas skatuves partneris un viens no vīriem, Viktors Lapčenoks , stāsta, ka ar Noru bija viegli sastrādāties un pacelt Raimonda Paula dziesmas jaunā līmenī, taču privātajā dzīvē gan gāja neizturami grūti.

Viesojoties raidījumā “Pasaki to skaļi”, Lapčenoks atklāja, ka mīļotās greizsirdības lēkmes bija tik ekstremālas, ka viņa pat neļāva dziedātājam tikties ar meitu no iepriekšējām attiecībām.

"To es darīju slepus. Tu vari iedomāties, cik greizsirdība var tālu aiziet? Tās tomēr ir tavas asinis. Es ar viņu tikos ne jau katru dienu, bet šad tad uznāca melanholija un šausmīgi gribējās satikt," tā Viktors. "Es biju izmisumā, jo nevarēju to saprast. Es mēģināju skaidrot, bet tas bija tukšais variants. Jo es vairāk par to runāju, jo vairāk viņa iekarsa..."