Izziņota šā gada labdarības maratona "Dod pieci!" tēma

Esiet pazīstami – pozitīvais Voldemārs Lapa ratiņkrēslā

Voldemārs Lapa ir trīsdesmit gadu vecs puisis ratiņkrēslā, kurš ik gadu “Dod pieci!” laikā klātienē pie stikla studijas atbalsta dīdžejus un aktīvi piedalās notiekošajā. Kļuvis par “Dod pieci!” komandas draugu. Un šajā reizē – arī par atbalstu tēmas šķetināšanā. Aicina Tomu Grēviņu kādudien kopā ar viņu iesēsties ratiņkrēslā un pabraukāt pa Rīgu. “Kad uzzināju tēmu, sirsniņa notrīsēja – brīnišķīgi! [Par to ir jārunā], lai cilvēki kļūtu iejūtīgāki, tad arī interese par vides pieejamību būs lielāka, lietas mainīsies. Mums jāizvelk tie ratiņnieki, cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem, laukā no mājām! Socializēšanās, svaigs gaiss, kustības – tas ir pats galvenais, kāpēc no mājas ir jātiek laukā! Saziedotā nauda ir jālieto mājokļu iekārtošanai,” pārliecinoši saka Voldemārs Lapa.