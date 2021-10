"Esmu nolēmis, ka viss beidzies." TV kameru priekšā izšķiras skandalozais Jelgavas pārītis

Pirms sievas Agritas došanās darba ceļojumā uz Dubaiju laulātie pamatīgi sastrīdējās par vīra ikdienas alkohola patēriņu , jo nu jau viņš dzer katru nedēļas dienu. Jānis tajā nesaskatīja nekādu problēmu un tā vietā cēla priekšā mīļotajai viņas trūkumus, piemēram, "piļīšanu". Tāpat vīrs bija neapmierināts ar to, ka netiek ņemts līdzi uz Dubaiju, kaut arī Agrita norādīja, ka nevienai citai nebūs līdzi otrā pusīte. Sievai atgriežoties no ceļojuma, viņš savu bērnu māti sagaidīja ar paziņojumu, ka pamet viņu.

"Es esmu nolēmis, ka viss beidzies. Es eju projām," saka ģimenes galva, piebilstot, ka paša lēmuma izskaidrošanu bērniem uzticēs Agritai. Tāpat viņš jau uzreiz ķērās pie jaunas dzīvesvietas meklēšanas. "Domāju, ka viņa neliks man mieru, rakstīs ziņas. Es pat nezinu, ko no viņas sagaidīt. Tad, kad Agrita ieradās mājās, es sēdēju krēslā un iekapāju "citronūdeni". Es viņu aizbraucot nepavadīju, kāpēc man viņa jāsagaida atbraucot, ja es jau esmu nolēmis iet projām? Tad, kad viņa ienāca istabā, es neko nejutu. Es jutu tikai to, ka man vajadzēja viņai pateikt visu, ko es domāju un ko gribu darīt," savu lēmumu realitātes seriālā "Ģimene burkā" skaidro Jānis.

Norādot, ka ir gatava sarunai, Jānis sievai atbildēja lakoniski: "Nu, viss. Es kravāju savus maisiņus un see you later (tiekamies vēlāk - lat.)."