Skotu "tiktokere" piesaka karu "Lidl" un panāk preces atsaukšanu

23 gadus vecā studente Luna šā gada augustā veikalā "Lidl" iegādājās "Just Free" auzu pienu, taču pamanīja, ka viņas iepakojuma saturs bija "kunkuļains un nelabi oda". Drīz vien pēc tam viņa par šo situāciju pastāstīja arī saviem sekotājiem sociālajos tīklos.

"Šis ir labs piens, es to lietoju gadiem," sacīja "tiktokere". "Katru nedēļu izlietoju četras paciņas, un es iegādājos lielo iepakojumu, kura derīguma termiņš ir līdz 2022. gadam. Kad atvēru to, pamanīju, ka piens ir kunkuļains un nelabi ož."

"Daudzi man piekrita, un mani video bija ļoti skatīti. Daži cilvēki man norādīja, ka es nepareizi uzglabāju šo pienu vai arī "kunkuļi" patiesībā ir auzas, vai arī to, ka man vienkārši vajag sakratīt to pirms lietošanas, tāpēc es atgriezos veikalā, lai nopirktu pienu un pierādītu, ka ar to kaut kas nav kārtībā," atklāj Luna.