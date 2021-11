Dziedātājs Normunds Rutulis atklāj, ka strādājis kazino par bandītu apspēlētāju blekdžekā

Latviešu puiši, kuri dziedāja angļu valodā

Universitātes gaitas pielika punktu “Black Jack”

Šobrīd katrs no grupas “Black Jack” dalībniekiem ir aizgājis savu ceļu – Normunds Rutulis turpina iesākto mūziķa karjeru, Māris Sprindžuks ir Ādažu mērs, Rolands Kronlaks absolvēja Mūzikas akadēmiju un ir kļuvis par komponistu, savukārt Guntars Vētra – par akadēmisko vokālistu un basģitāristu. “Mēs visi esam savā dzīvē daudz sasnieguši,” smaidot noslēdz stāstu Rutulis.

