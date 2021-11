Šovā "X Faktors" notikusi pirmā izbalsošana

Atraktīvā grupa “Audiokvartāls” izpildīja pasaulslavenās grupas, kas pirms dažiem gadiem viesojās arī Latvijā, "The Killers" superhitu “Human”. Aija atzīmēja ar to, ka ir bijusi ļoti trāpīga dziesmas izvēle. “Ir sajūta, ka esam iekāpuši tūres busiņā un tagad sešas nedēļas braukāsim pa koncertiem,” tā grupa “Audiokvartāls”

Kā nākamā uz skatuves kāpa Olga Palušina, izpildot Selēnas Gomezas dziesmu “Lose You To Love Me”. Reinis Sējāns par priekšnesumu izteicās šādi: “Ļoti pārdomāts priekšnesums – kā muzikāli, tā vizuāli.”

Jauneklīgais Eduards Rediko ar savu enerģisko MIKA dziesmu “Grace Kelly” burtiski aizrāva visus žūrijas locekļus. “Grūti iedomāties vēl kādu no mūsu finālistiem, kurš varētu tik labi tikt galā ar šo dziesmu,” tā žūrijas vienīgā dāma Aija Auškāpa.

Meiteņu grupa “We”, izpildot Vitnijas Hjūstones dziesmu “I Wanna Dance With Somebody” , lika žūrijas locekļiem dejot un no visas sirds just līdzi dziesmas izpildījumam. “Adrenalīns ir tas, kas pietrūka mēģinājumā, bet bija šeit,” tā par savas komandas pārstāvēm Aija Auškāpa.