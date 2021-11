Pieslēdzas, kad nepieciešams: Gints Valdmanis par tēva lomu

Gints atklāja, ka piedalījās arī pašās dzemdībās un ieteiktu to darīt arī citiem vīriešiem: "Noteikti, ja sieva to stāstītu, izklausītos trakāk, bet no malas man tas nelikās baigais kosmoss, lai ģībtu vai sistos pret radiatoriem. Nogriezu arī nabassaiti. Un viss. Man tas nelikās raķeti kosmosā uzšaut, kā citi to bija pasnieguši, ka tas ir ārprāts un šausmas."