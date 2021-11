Modele apgalvo, ka pārgulējusi ar 500 vīriešiem, un vēlas šo skaitli dubultot

"Godīgi sakot, es pazaudēju skaitu pie 98. Es mēdzu viņus visus pierakstīt slepenā sarakstā, ar kodiem, piemēram, zvaigznēm, ja viņi bija ļoti labi gultā, vai sirsniņām, ja man pret viņiem sāka rasties jūtas. Man bija dīvaina dzīves misija - pārgulēt ar vienu cilvēku no katras valsts. Bet man nācās izdzēst šo sarakstu, jo mans bijušais draugs to atrada un par to ļoti sadusmojās," atzīst "OnlyFans" modele.