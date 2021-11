Viena no pasaulē veiksmīgākajām modelēm atklāj, ka viņai ir garīgās veselības problēmas

"Sociālie tīkli nav īsti. Visi tie, kuri cieš, lūdzu, atcerieties to. Dažreiz viss, kas jums ir jādzird, ir - jūs neesat vieni. No manis jums - jūs neesat vieni! Es jūs mīlu, es jūs redzu, es jūs dzirdu. Pašpalīdzība un mentālā saslimšana, ķīmiskais disbalanss nav lineārs, un tas gandrīz vienmēr ir kā brauciens karuselī, pilnā ar šķēršļiem. Bet es gribu, lai jūs zināt, ka tuneļa galā vienmēr ir gaisma, un karuselis kādreiz arī beigsies. Vienmēr ir iespēja sākt no jauna, bet man palīdz apziņa: pat ja tas ilgst dienām, nedēļām vai pat mēnešiem - kļūst labāk," pie sekotājiem vēršas 25 gadus vecā modele.