"Vīrieši gadu gaitā kļuvuši atbildīgāki." Sanda Dejus atklāti par mūsdienu sabiedrību

Daži vīrieši izlaidušies, bet daži kļuvuši spītīgāki un tādējādi attālinās no sievietēm. Es ceru, ka tas viņiem nāk par labu, jo attālinoties paveic lielas lietas un dara to, par ko iestājušies. Domāju, ka jaunās paaudzes vīrieši arī aktīvi iesaistās bērnu audzināšanā un var izdarīt to pašu, ko mamma, piemēram, saģērbt bērnu un aizvest, kur nepieciešams.