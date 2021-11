Pusmūža balva un sakarīgas runas: ļaudis soctīklos izsakās par "Spēlmaņu nakts" ceremoniju

Ceremoniju vadīja 12 teātrus pārstāvoši vadītāju pāri - Gundars Āboliņš un Gerds Lapoška no Jaunā Rīgas teātra, Agnese Laicāne un Oļegs Šapošņikovs no Daugavpils teātra, Jekaterina Garfunkele un Kārlis Tols no Rēzeknes teātra "Joriks", Ieva Puķe un Toms Treinis no Valmieras Drāmas teātra, Jana Herbsta un Anatolijs Fečins no Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra, Anta Aizupe un Inta Tirole no "Dirty Deal Teatro", Rūdolfs Gediņš un "Vienradzis" no teātra trupas "Kvadrifrons", Jana Ļisova un Arturs Krūzkops no Latvijas Nacionālā teātra, Santa Didžus un Rihards Zelezņevs no Latvijas Leļļu teātra, Kintija Stūre un Egons Dombrovskis no Liepājas teātra, Vārpiņa un Kārlis Arnolds Avots no Dailes teātra, kā arī Jana Jacuka un Liena Šmukste no Ģertrūdes ielas teātra.