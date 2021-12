Pikantēriju šova saskanīgākais pāris mirkli pirms fināla saiet ragos

Mums bija domstarpības par to, kā kam būtu jāizskatās un jāpozē.

Viņa turpina: "Viņš to sāka uztvert personīgi un paziņoja, ka grib savu, nevis manu bildi. Man bija tāds - ok, ja tu tik personīgi uztver lietas, kuras saku tavā labā, tad es ar tevi nerunāšu kādu laiku. Un nevis spīta pēc nerunāšu, bet gan distances ievērošanas nolūkos. Es varēju just, ka viņam kaut kāds stress bija uznācis, tomēr jau trīs nedēļas esam kopā visu diennakti." Kamēr starp abiem mīlas balodīšiem virmoja dusmas, otrs fināla pāris, Oskars un Elīna baudīja viens otra kompāniju.