"Mīla kemperī": Alise un Rūdolfs pēc šova beigām gājuši katrs savu ceļu

Viņa atklāja, ka nav kopā ar savu sirdsāķīti, jo sapratuši, ka šovā sagājuši kopā par ātru: "Mēs aptuveni vienā laikā izšķīrāmies no pēdējām attiecībām. Jo ilgāk bijām kopā, jo vairāk sapratām, ka, vismaz no manas puses, viņš bija plāksteris iepriekšējām attiecībām."

Savukārt Rūdolfs komentēja, ka viņam attiecību izjukšana nav sāpējusi: "Beigu beigās es pats jutu, ka to nevēlos. Kāpēc mums nav pa ceļam? Es īstenībā nevēlos to atklāt, jo tās ir diezgan personīgas lietas. Neko nenožēloju, jo tas bija ļoti foršs piedzīvojums."

Lai gan puisis apgalvoja, ka jūtas labi, atkal esot brīvs vīrietis, brunete Elīna tomēr nav par to pārliecināta: "Man no malas likās, ka Rūdis tomēr gribēja. Izskatījās, ka viņam no malas tās emocijas bija patiesas un īstas, viņam patika tā Alise. Man liekas, ka viņš šoreiz palika tajā salauzto siržu pusē."