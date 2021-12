Bilija Eiliša atzīst, ka pornogrāfijas skatīšanās no 11 gadu vecuma iedragājusi viņas psihi

"Teikšu godīgi, agrāk es daudz skatījos pornogrāfiju. Es to sāku skatīties, kad man bija 11 gadi," intervijā atklāja Eiliša.

Māksliniece uzskata, ka miega paralīze un nakts murgi ir cēlušies no tā, ka viņa bērnībā skatījās seksuāla un vardarbīga rakstura saturu. Viņa atzina, ka tas nonāca jau tik tālu, ka jaunā zvaigzne vairs negribēja neko citu skatīties.

Eiliša savā jaunākajā albumā ar nosaukumu "Happier Than Ever" ir iekļāvusi dziesmu "Male Fantasy", kuras dziesmu teksti vēsta, kā Eiliša, cīnoties ar bēdām pēc šķiršanās no mīļotā, skatās pornogrāfiju.