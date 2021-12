Jaunas sievietes ieraksts par vardarbīgām attiecībām izsauc plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā

vēlos uzrunāt visas sievietes, kuras cieš fiziski un emocionāli vardarbīgās attiecībās, runāt par notiekošo un neklusēt. Lai arī limbo šķiet bezgalīgs, lai cik iebiedētas jūs nebūtu par notiekošā atklāšanu, runājiet par to skaļi.

Pateicoties tieši tam, ka kādu laiku atpakaļ pārstāju par to klusēt, es saņēmu atbalstu, kas man patiešām palīdzēja beidzot ieraudzīt šīs attiecības to patiesajā gaismā. Pārvarēt gan emocionālo, gan fizisko vardarbību, rast drošību, kā arī apzināties, ka pieredzētais nenosaka to, kas es esmu," dalās Kate.