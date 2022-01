Slavenu "tiktokeri" un "Netflix" seriāla aktrisi apsūdz seksuālā uzmācībā

Sjenna Meja Gomesa un Džeks Raits ir "Tik Tok" zvaigznes no Kalifornijas, ASV. Viņi abi bija daļa no "Hype House", taču Gomesa tajā gandrīz vispār neparādās, neraugoties uz to, ka viņas vārds tika oficiāli izziņots un pat iekļauts seriāla reklāmas materiālos.