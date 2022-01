Kanje Vests apgalvo, ka Kimai Kardašjanai bijis vēl viens seksa video

Vests intervijā “Hollywood Unlocked” atklāja - neraugoties uz šķiršanās procesu ar Kardašjanu, viņš viņai izdarījis pakalpojumu un atguvis seksa video, kur viņa redzama kopā ar dziedātāju Reju Džeju (Ray J).

"Es tonakt aizbraucu un pats atguvu klēpjdatoru no Reja Džeja. Es satikos ar šo vīrieti lidostā un tad iekāpu nakts reisā un nogādāju to viņai astoņos no rīta," intervijā apgalvo Vests.

Reperis stāsta, ka Kardašjana esot jutusies atvieglota, ieraugot klēpjdatoru, un izplūdusi asarās.

"Viņa raudāja, kad ieraudzīja to. Zini, kāpēc viņa raudāja? Tāpēc, ka tā saturs parāda to, cik ļoti viņa tikusi izmantota. Tas parāda, ka daudzi cilvēki viņu nemīl un uzskata par preci," intervijā sacīja Vests.

Kardašjanas pārstāvis apstiprināja, ka lietā iesaistīts klēpjdators, taču noliedza jebkāda seksuāla rakstura satura esamību.

"Datorā un cietajā diskā bija jābūt oriģinālajam video un visiem neredzētiem kadriem. Pēc pārskatīšanas tajā netika atrasts nekāda veida seksuāla rakstura saturs, tikai kadri no lidmašīnas ceļā uz Meksiku un kadri no kluba un restorāna tajā pašā ceļojumā," teikts Kardašjanas pārstāvja paziņojumā izdevumam "Page Six".

"Kima joprojām ir stingrā pārliecībā, ka nav tāda otra seksa video. Pēc 20 gadiem viņa patiesi vēlas aizmirst šo nodaļu un tā vietā koncentrēties uz pozitīvajām lietām, ko viņa turpina darīt kā māte, uzņēmēja un tieslietu reformas aizstāve."

Avots apstiprina, ka Kardašjana bijusi “ļoti emocionāla”, kad viņas atsvešinātais vīrs atgriezās ar datoru un cieto disku.

"Kima bija un joprojām ir patiesi pateicīga Kanjem par tā atgūšanu. Seksa video viņai sagādāja daudz sāpju un turpina viņu vajāt līdz pat šai dienai. Lai gan viņi vairs nav kopā kā pāris, viņi joprojām ir saistīti ar tām pašām bažām par to, kā šis saturs, kas joprojām tiek izmantots pret viņu, ietekmēs viņu četrus mazos bērnus nākotnē," tā izdevumam atklāj ģimenei pietuvināts avots.

Kā zināms, 41 gadu vecā Kardašjana kļuva slavena pēc tam, kad 2007. gadā noplūda viņas un toreizējā drauga Reja Džeja seksa video. Neilgi pēc tam viņa un viņas ģimene sāka filmēties realitātes šovā “Keeping Up with the Kardashians”.