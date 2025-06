FOTO Britu rokgrupa "Skunk Anansie" ar jaunā albuma enerģiju izoderē "Palladium" koncertzāli

Grupas uzstāšanos koncertzālē "Palladium Rīga" ieslildīja garāžroka grupa "Nova Koma" no Rīgas, kas pastāv kopš 2015. gada. Līdz šim tā izdevusi trīs studijas albumus, no tiem jaunākais – Es neesmu dusmīgs – iznāca 2021. gadā.

"Skunk Anansie" albuma The Painful Truth producents ir Deivids Siteks (David Sitek), viens no savulaik megapopulārās indie grupas "TV On The Radio" dibinātājiem, kurš tajā spēlēja ģitāru, taustiņinstrumentus un perkusijas, kā arī pildīja producenta lomu.