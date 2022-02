Viktorija Bekhema jau 25 gadus katru dienu ietur vienu un to pašu maltīti

“Viņa ēd tikai grilētu zivi un tvaicētus dārzeņus. Viņa ļoti reti izvēlēsies ko citu,” atklāja Bekhems. “Vienīgā reize, kad viņa pagaršoja to, kas ir bijis arī uz mana šķīvja, patiesībā bija tad, kad viņa bija stāvoklī ar Hārperu [Bekhemu jaunākā meita - red.]. Tas bija ļoti liels pārsteigums... Tas joprojām ir viens no maniem mīļākajiem vakariem. Es nevaru atcerēties, kas tieši bija tas, ko viņa apēda, bet es zinu, ka kopš tā laika viņa to nav ēdusi!"