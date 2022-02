Mārtiņa Rītiņa tuvinieki atklāti par viņa dzīves pēdējiem mirkļiem: Mēs redzējām, kā viņš dziest

Mēs redzējām, kā dziest Mārtiņš, un tas deva mums priekšstatu, ka no dzīves var aiziet klusi un cēli.

kura nepaguva no drauga atvadīties klātienē - viņas pēdējā saruna ar Mārtiņu bija naktī, pirms viņu aizveda uz reanimāciju. "Tā bija jauka un gaiša, mēs pat pasmējāmies. Nezinu, cik lielā zāļu ietekmē tobrīd viņš bija, bet slimnīcas personālam Mārtiņš paguva sagādāt amizantus mirkļus. Piemēram, kādā reizē viņš māsiņām esot lūdzis, lai atnesot austeres un vīnu," atminas Apse.

Mārtiņš Rītiņš 1971. gadā absolvējis Vestminsteras tehnikumu Londonā. No 1970. gadu vidus līdz 1990. gadu sākumam strādājis dažādos ēdināšanas uzņēmumos viesnīcu tīklā "Grand Metropolitan Hotels". No 1984. līdz 1992. gadam bija Toronto uzņēmuma "Martins Catering Ltd" īpašnieks.