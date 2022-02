Provokatīvā mākslinieka Kristiana Brektes pateicības runa saceļ vētru soctīklos

Atgādinām, ka pērn sabiedrībā plašas diskusijas izraisījis gleznotāja Kristiāna Brektes darbs - veltījums dižgarei Džemmai Skulmei. Brekte, iedvesmojoties no Skulmes meiteņu tēliem, kas līdzinās bērnu zīmējumiem un kurus māksliniece savā daiļradē it sevišķi daudz izmantojusi pēdējos gadu desmitos, ir radījis unikālu mākslas darbu. Izmantojot Skulmes radītos meiteņu tēlus no gleznu sērijām "Atgriešanās" un "Modelis", Brekte turpina naivo estētiku un raugās uz "modeļiem" veidos, kas raksturīgi pašam māksliniekam.