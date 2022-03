Pie skatītājiem atgriežas iemīļotais šovs "Es mīlu tevi, Latvija!"

“Latvijas teritorija ir 64 589 km2 liela, taču to, kas patiesi ir Latvija, veidoja, veido un veidos cilvēki. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka jau astoto sezonu Janas, Artūra un Valtera vadībā varam aicināt unikālas, talantīgas un azarta pilnas personības un kopā ar skatītājiem izzināt to, kas mums visiem ir Latvija un kuri cilvēki ir veidojuši mūsu zemi par tādu, kādu mēs to katrs mīlam,“ tā šo sezonu raksturo šova producenti Ilze Ūdre un Guntars Gulbiņš.