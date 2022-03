Gobzems izdzēsis soctīklu ierakstus un uz laiku ir aizbraucis no Latvijas

Tāpat viņš norāda, ka pašlaik nav Latvijā, bet neizslēdz piedalīšanos gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. "Es neatrodos valstī šobrīd, esmu izslēgts no Saeimas, neparazitēju uz nodokļu maksātāju rēķina, dzīvei vajadzēja iet uz augšu. Bet izskatās, ka uz augšu tā neiet. Es piedalīšos vēlēšanās un būšu valstī, ja izrādīsies, ka mana prombūtne patiesībā valsti padara arvien nabadzīgāku un bezcerīgāku. Šobrīd vienkārši, kā gudrs cilvēks, es aizvedu bērnus no valsts, kur pret mani tiek veikti reāli naida neadekvāti uzbrukumi. Iekārtošu skolā un atgriezīšos," tā Gobzems, piemetinot, ka ir gatavs izīrēt vai arī pārdot savu māju Baltezerā.

Komisijas arī atzina, ka deputāts ir pārkāpis kodeksa 7.punktu, kas nosaka, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, uzskata parlamentārieši.

Iesniegumu Ētikas komisijai iesniedza trīs deputāti, norādot, ka, apskatot videoierakstus no VP darbinieku formas tērpu kamerām 2021. gada decembra mītiņos, konstatēts, ka Gobzems draud policijas darbiniekiem ar solījumu, ka pret viņiem tiks ierosināti kriminālprocesi, un viens no viņiem tiks notiesāts. Tāpat esot dzirdams, ka Gobzems lieto necenzētu leksiku un policijas darbiniekus aizskarošus kriminālā žargona izteicienus. Šāda Gobzema rīcība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7.punktu, kas nosaka, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, uzskata parlamentārieši.