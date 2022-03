Sauliete pārsūdzējusi soda saglabāšanas lēmumu par negodīgu komercpraksi internetā

Tāpat tiesa vērsa uzmanību, ka Miglānes viedoklis, ka ir pietiekami norādīt uz uzņēmuma nosaukumu vai sadarbību ar to, nebalstās Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktajā regulējumā, kādā veidā un apjomā jāsniedz informācija par komercprakses komerciālo nolūku, - tā, lai vidusmēra patērētājam tā būtu skaidra, saprotama, viennozīmīga vai komercprakses komerciālais nolūks būtu skaidrs no konteksta.

Tiesas ieskatā Miglānes gadījumā nav pamatoti "Instagram" vidē publicētu sponsorēta satura paziņojumu salīdzināt vai pielīdzināt televīzijai kā audiovizuālajam medijam radītai reklāmai, kur to saturiski ir iespējams nošķirt no citām raidījumu daļām. Turklāt, izmantojot "Instagram" platformu, tieši palielinās slēptas un maldinošas reklāmas risks, ņemot vērā to, ka komercpraksi bieži sajauc ar lietotāja radītu saturu. Tādējādi patērētāji par "Instagram" ierakstos integrētajām reklāmām un to komerciālo nolūku var nezināt. Līdz ar to, tiesas ieskatā, ir pamats secinājumam, ka Miglāne nepatiesi uzdodas par patērētāju un viņas darbība vietnē rada nepatiesu priekšstatu, ka viņa nedarbojas nolūkā, kas saistīts ar tirdzniecību.