Betas Beidz frāze sabiedriskajā medijā par "smirdīgām grāmatām" aizvaino Viju Kilbloku; LTV komentē situāciju

Talantu un veiklu roku šova “Ko tu proti, Latvija?” trešajā sērijā savas prasmes un aizraušanās demonstrēja Rubika kuba licēja Elīza Pričina. Šova vadītāja Beta Beidz sarunā ar talantīgo meiteni pauda pārsteigumu, ka viņa iemācījusies likt Rubika kubu no video, nevis no "biezām, vecām, smirdīgām grāmatām".

"Šo rakstot, man tiešām dreb pirksti, kaist vaigi un sirds aulekšo. LTV1, sabiedriskā medija (!), raidījumā “Ko tu proti, Latvija?” vadošā persona (es apzināti nesaucu šo ietekmeli vārdā, jo tad man kā apzīmētājs būtu jālieto kāds no šobrīd sabiedriskajā telpā pašsaprotamajiem necenzētajiem emociju vārdiem) jautā raidījuma dalībniecei, kā viņa ir iemācījusies salikt Rubika kubu. Meitene stāsta, ka to mācījusies no video. Un tad gudrajai meitenei, un VISIEM LTV1 skatītājiem,