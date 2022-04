Linga par ālēšanos ceļojumu šovā: "Nevienu sekundi nenožēloju!"

"Pret to, kā viss tika parādīts ekrānā, man iebildumu nav. Nevienu sekundi nenožēloju. Viss kārtībā! Redzētais mani nesatrauc. Jau tad, kad piekritu piedalīties, bija skaidrs – ja sēdēšu uzvalciņā un labi uzvedīšos, tas nebūšu es. Negribu tēlot to, kas neesmu, tādēļ paņēmu visus savus panku krekliņus un domāju – O.K., lai iet rokenrols!