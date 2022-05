"Mūsu pusē kļūdu nebija - visu izšķīra gaume." "Citi zēni" komentē neiekļūšanu Eirovīzijas finālā

"Esam lepni un noskumuši vienlaikus. Esam lepni par mūsu delegāciju, par Eiropas mums veltīto uzmanību un iespēju pārstāvēt labāko valsti pasaulē. Esam noskumuši par to, ka veiksme šovakar nebija mūsu pusē. Taču par spīti tam diemžēl un ar smagu sirdi mums ir jāsaka - tik viegli Eiropa no "Citiem zēniem" vaļā netiks. Mēs tik daudz līdz šim nebijām strādājuši nekad un ir sajūta, ka tas nav bijis velti. Šodien kā vēl nekad mēs redzam, ka mums ir vajadzība pēc kopības.

Ikkatru foršo domu, smaidu vai tvītu. Mēs paši vēl nevaram noticēt, ka sešiem puikām no Rīgas, Jelgavas, Auces, Ulbrokas un Ādažiem tika dota iespēja pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Gribējām uzdāvināt jums sešas minūtes tīra prieka, sanāca uzdāvināt trīs, kas itin nebūt nav slikti. Tiem, kam tomēr ir kāds skarbāks vārds sakāms, mēs lūgsim to darīt no rītdienas.