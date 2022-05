Ieva Ilvesa par attiecību sākumu ar kādreizējo Igaunijas prezidentu: Publiskās telpas reakcija bija diezgan briesmīga

Ilvesa intervijā atklāj savu personīgo pieredzi par to, ko nozīmē būt nesaprastai. Kā zināms, viņa ar Tomasu Hendriku Ilvesu apprecējās laikā, kad viņam Igaunijas prezidenta amatā bija atlicis pusotrs gads.

"Laulības bija skaists solis. Tomēr demokrātiskā, brīvā valstī taču nedrīkstētu būt tā, ka mēs nedrīkstam būt kopā tikai tāpēc, ka viens no mums ir Valsts prezidents!

Publiskās telpas reakcija bija diezgan briesmīga. Vīrs joprojām igauņu medijiem nepiedod to, ka pirmais raksts pēc ziņas par mūsu laulībām bija: cik viņa saņems, kad viņš nomirs? (..) Kad precējāmies, žurnālisti pārmeta, ka tagad dzīvošu pilī, un rēķināja, cik tas valstij maksās, – Igaunijā paredzēti reprezentācijas izdevumi arī otrai personai. Ģimenē izlēmām, ka turpināšu darbu, un atteicāmies no šī pabalsta, un tad sekoja pārmetoši raksti – kas tad tā būs par pirmo lēdiju, kas strādās otrā valstī, un kāda tad Igaunijai no tā būs jēga?