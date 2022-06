Galkins publiski pasmejas par Kremļa propagandistiem

Kā zināms, Galkins publiski paudis stingru nostāju, ka ir pret Krievijas sākto karu. Viņš turpina atbalstīt Ukrainu, daļu no pasākumos gūtajiem ienākumiem ziedojot Ukrainas bēgļiem.

Vienā no pasākumiem, kas norisinājās Izraēlā, Galkins iesmējis par Kremļa propagandistiem, tostarp Olgu Skabajevu un Vladimiru Solovjovu.

"Es saku: "Karam nē!", viņi mani sauc par nodevēju. Viņi saka: "Mēs veicam šo "specoperāciju", lai pabīdītu NATO tālāk no Krievijas robežām." Tas ir normāli? Patīk, nepatīk - NATO paplašinās," tā Galkins.

"Daži mediji, ņemot vērā manus koncertu ierakstus, mēģina to, ko es daru uz skatuves, pasniegt kā dzimtenes nomelnošanu. Ņemiet vērā, es visos 28 savos uzstāšanās gados ne reizi ne ar vienu vārdu neesmu nomelnojis savu dzimto un mīļoto Krieviju" - videoklipā, kuru pārbulicējusi arī Alla Pugačova, sacīja Galkins.

"Visus šos 28 gadus esmu parodējis politiķus, izsmējis melīgus, nožēlojamus propagandistus un korumpētas amatpersonas, kas apzog manu krievu tautu. Man kā satīriķim ir tiesības to darīt, un es turpināšu to darīt. Manas izrādes neatšķiras no tām, kas visus šos gadus bija daudzās Krievijas pilsētās. Es vienmēr esmu bijis par cilvēkiem. Arī tagad es vēlos, lai mana krievu tauta dzīvotu mierā un bagātībā, nevis nabadzībā un izolācijā. Tāpēc es ar savu humoru un darbu izsmiešu tos, kas stāv ceļā manas mīļās Krievijas attīstībai. Paldies," rezumēja Maksims Galkins.