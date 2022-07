FOTO ⟩ Uzstāšanās Liepājā grupu "bet bet" aizkustinājusi līdz sirds dziļumiem

Ir pagājuši nieka 30 gadi, un mēs atkal kāpām uz šīs skatuves atjaunotās versijas skatuves dēļiem. Mēs bijām līdz sirds dziļumiem aizkustināti par šo iespēju un par neticami sirsnīgo publikas atsaucību. Šis koncerts bija viens no mūsu grupas visu laiku visemocionālākajiem skatuves mirkļiem. Uz skatuves draugi, zālē - draugi un pat aiz skatuves – draugi! Paldies un no visas sirds par šo vakaru visiem, kas to padarīja par iespējamu!" pateicīgi ir grupas "bet bet" biedri.