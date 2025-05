FOTO Uz Liepājas koncertzāles skatuves atdzmist Venēcijas muzikālais mantojums

Klausītājiem bija iespēja pieredzēt Vivaldi opusu – "Concerto perduto" (Pazaudētais koncerts) čellam, stīgām un "Basso continuo RV 787", kā arī čellkoncerta "Per Teresa" (Terēzei) RV 788 – fragmentu iedzīvināšanu. No abiem šiem darbiem palikusi viena alta partija un Sollima to papildinājis, radot unikālus skaņdarbus vijolei, čellam un orķestrim, kur barokālā pagātne satiekas ar mūsdienu mūziku. Mūziķu sastāvu papildināja viens no izcilākajiem itāļu vijolniekiem Federiko Guljelmo (Federico Guglielmo), kurš izpaudās arī solista apmluā rečitatīvā no koncerta "Grosso Mogul".