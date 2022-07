Piektdien, 15. jūlijā, Lucavsalā aizvadīta festivāla "Positivus 2022" pirmā diena. Bez krāšņiem un enerģiskiem priekšnesumiem, spītējot lietum, lielākā daļa viesu pārsteidza ar vēl krāšņākiem tērpiem. Ballīšu reportieris Juris Festivāls kopā ar portālu TVNET devās meklēt stilīgākos no stilīgākajiem, skaties video, kā mums veicās!

Savukārt sestdien, 16. jūlijā, gaidāma tādu mākslinieku kā Megan Thee Stallion, A$AP Rocky, The Avalanches (DJ Set), Thundercat, ansis, "Citi zēni", u.c. uzstāšanās.

"Positivus" festivāla teritorija apmeklētājiem ir atvērta no piektdienas, 15. jūlija, plkst. 12.00 līdz plkst. 02.00, un no sestdienas, 16. jūlija, plkst. 12.00 līdz 02.00. Savukārt, mini telšu pilsētiņa (ierobežotā skaitā) apmeklētājiem būs atvērta no 15. jūlija plkst. 10.00 līdz 17. jūlija plkst. 12.00.