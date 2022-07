Naktī kurināt dzīvokli, lai nenosaltu. Latviešu rakstniece par pasaku radīšanu

Jāatzīst, ka es no šī procesa noguru, jo nav vienkārši katru vakaru radīt trīs pasakas gada garumā. Tāpēc es izdomāju viltību – pateicu dēlam, ka tām pasakām, kas ir cilvēka galvā, ir limits, un ka mums šis limits beigsies pēc apmēram trīs vakariem… Viņš noticēja, un mēs veiksmīgi pārgājām uz tautu un autoru pasaku lasīšanu.

Būtībā tolaik es darīju to pašu, ko darīja mūsu senči pirms daudziem gadiem. Arī tā savā savā ziņā ir folklora.

Nezinu, vai mans dēls šo periodu atcerēsies, tomēr, ja viņš kādu no manām pasakām pārstāstītu saviem bērniem… Tā jau tās pasakas radās un arī rodas.

Šis ir interesants jautājums – kurā brīdī pasaka kļūst par folkloru? Kā Tev šķiet, vai pasaku vispār var saukt par autordarbu? Ņemot vērā to, ka, iespējams, arī autora radītā pasakā tiek iekodēti tie paši senie vēstījumi, tās pašas ētikas un morāles normas, kas mums tiek nodotas caur tautas pasakām paaudžu paaudzēs.

Es par to ļoti domāju pēdējā laikā… Un man arī ir radies jautājums – vai pasaka vispār pieder autoram? Varbūt pasakas ir tas žanrs, kas nepieder autoram.

Man šķiet tā – ja es esmu izlasījusi kādu pasaku, un es to spēju atstāstīt, tad es kļūstu par tās īpašnieku. Man šķiet, ka pasaka – tā ir tāda stāstīšanas lieta. Ja es to stāstu, nevis lasu; ja es to varu atstāstīt, tad viņa vairs autoram nepieder... Un pareizi Tu minēji, ka pasakās ir iekodētas pamatvērtības. Jā, tie ir mani vārdi, kādos es atgadījumu ietērpju, bet vēstījums jau nav mans – tas ir visas cilvēces pamats.