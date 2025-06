Zāļu tirgus nelutina nedz ar cenām, nedz laikapstākļiem. Ko nopirkt par 10+10 eiro?

Ikgadējais Zāļu tirgus Doma laukumā, kā ierasts, rūpējas par to, lai atnāktu Jāņu sajūta. Tie, kam pietiek ar līgo dziesmām, kas skan no skatuves, tiek pa lēto cauri. Tiem, kam vajag Jāņu zāles, vainagus, sieru, māla bļodu un lina kreklu, var gadīties atstāt pusi no vidējās mēnešalgas valstī.