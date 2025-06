Zarina Altiņbajeva debitēs, Mihaļs Špaks un "Sunstroke Project" atgriežas: ko sagaidīt no "Laima Rendezvous 2025"

Festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala" jau sen sevi pierādījis kā starptautisku skatuvi, kurā satiekas izcili mākslinieki no dažādām valstīm, žanriem un kultūrām. Šogad, no 25. līdz 27. jūlijam, festivāla dalībnieku vidū būs gan skatītāju iemīļoti izpildītāji, gan spilgti jaunpienācēji, kuru uzstāšanās solās kļūt par vienu no spilgtākajiem šī gada notikumiem.