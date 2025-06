Un tas ir tikai viens spilgtas personālijas piemērs no šīs dzimtas. Trotu vārds skan arī mūslaiku kultūrā un ārpus Latvijas: 2022. gadā Eiropas Kinoakadēmijas balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā saņēma režisore Margarēte fon Trota (Margarethe von Trotta), dēvēta par starptautiski vispazīstamāko vācu kinorežisori un vienu no stiprākajām feministiskā kino balsīm.

Nekam no minētā nav atskaņu filmas "Lotus" kontekstā, un šis apstāklis būtu vērtējams absolūti neitrāli. Kā to skaidro Signe Birkova, Alises fon Trotas tēlu ir iedvesmojusi franču eksperimentālo filmu autore Žermēna Dilaka (Germaine Dulac, 1882-1942). Savukārt savu vārdu viņa ieguvusi no pirmās sievietes režisores Alises Gijas-Blašē (Alice Guy-Blaché, 1873-1968).