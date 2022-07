Kura ir Agnese? Grupas "Triānas parks" soliste pārsteidz kolēģus "Zelta Mikrofonā"

"Zelta Mikrofonā 2020" grupa "Triānas Parks" izpildīja dziesmu "Nejautā", kam bija sagatavojusi īpašu priekšnesumu: "Man bija vēlme radīt ilūziju par to, kas tad īsti ir Agnese Rakovska. Jo dažkārt šķiet, ka skatītājiem, klausītājiem vienmēr labāk zināms, kas es esmu, nekā es to pati apzinos. Uz skatuves mēs bijām trīs - es un vēl divas dejotājas. Visas tērpušās vienādi. Dejotājas dublēja dziedāšanu." Kura no trīs dāmām ir pati Agnese, tas pārsteidza un lika galvas lauzīt visiem - kā skatītājiem, tā mūziķes kolēģiem.