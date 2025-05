Pasaulslavenā "Kronos Quartet" līderis Deivids Heringtons: "Nevienam no mums mūzika patiesi nepieder"

Ansamblis ir piedalījusies vairāku filmu, tostarp "Rekviēms sapnim" (Requiem for a Dream, 2000), "21 grams" (21 grams, 2003) un "Strūklaka" (The Fountain, 2006), ieskaņošanā, tādējādi izplatot savu unikālo skanējumu plašākai auditorijai, no kuras kādam, iespējams, šī sastapšanās ir kļuvusi par nozīmīgu pagrieziena punktu muzikālo žanru dažādības atklāsmē.