Igauņu mūziķis NOËP Branku Brančotavā sniegs vienīgo koncertu Latvijā šovasar

Koncerts norisināsies Branku Brančotavā – ir sociālajā uzņēmumā, kura peļņa no koncertiem tiek novirzīta biedrības "Tuvu" organizētajiem labdarības projektiem un sociālo mērķu īstenošanai.

No Tallinas jumtiem līdz miljoniem klausījumu "Spotify" un "YouTube" platformās – NOËP ir kļuvis par vienu no Baltijas spilgtākajiem mūsdienu māksliniekiem.

NOËP, īstajā vārdā Andress Keppers (Andres Kõpper), ir igauņu indī un elektroniskās mūzikas mākslinieks no Tallinas. Apvienojot elektroniskos ritmus ar indīpopa melodijām, NOËP ir radījis sev unikālu vietu mūzikas pasaulē, sasniedzot vairāk nekā 90 miljonus straumējumu "Spotify" platformā. Viņa singls "fk this up" (kopā ar CHINCHILLA) sasniedza TOP 5 Itālijas radiostacijās un tika atzīts arī citos Eiropas un pasaules tirgos.