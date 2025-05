"Sudden Lights" izdod jaunu albumu "īsas vasaras garas ziemas"

Trešdien, 21. maijā, elegantā un svinīgā noskaņā grupa "Sudden Lights" kinoteātrī "Splendid Palace" demonstrēja savu jauno albumu, kas no šodienas pieejams visos straumēšanas servisos. Albuma vēstnesis ir dziesma "ātri lēni", kurai tapis arī kinematogrāfisks videoklips. To, iedvesmojoties no vācu režisora Vima Vendersa stilistikas, veidoja režisore Anna Ansone.