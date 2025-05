Mario Biondi festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala 2025": dvēseliska balss un itāļu elegance Dzintaros

Dzimis Katānijā, Sicīlijā, ar vārdu Mario Ranno, viņš no bērnības auga mūzikā, pateicoties tēvam – dziedātājam Stefano Biondi. Ar samtainu baritonu un mīlestību pret soul, džezu un fanku, Mario Biondi izveidojis starptautisku karjeru, kurā apvienojas vintage šarms ar laikmetīgu skanējumu. Starptautisku atpazīstamību viņš ieguva ar dziesmu This Is What You Are, kas sākotnēji tika izdota Japānā, bet vēlāk BBC Radio 1 dīdžejs Normans Džejs (Norman Jay) to padarīja par Eiropas radio hitu. Turpmākajā karjerā viņš uzstājās kopā ar tādiem leģendāriem māksliniekiem kā Rejs Čārlzs (Ray Charles), Čaka Hāna (Chaka Khan), Bērts Bekaraks (Burt Bacharach), "Incognito" un "The Crusaders".