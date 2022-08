"Reizēm uznāk skumjas..." Slavenā vegāne Alise Wild par šķiršanos no vīra

Publiskojam fragmentu no intervijas.

Klik: Viena no tavām atziņām: “Aiz lielākajām bailēm slēpjas brīvība.” Vai vari minēt kādu reālu piemēru no savas dzīves, kad tā arī notika?

Alise Wild: Šie ir spēcīgi vārdi, kuri ir patiesi. Tās ir tās bailes, kuras mūs bremzē un attur no pilnīgas laimes un brīvības sajūtas. Bailes ir pilnīgi normāla sajūta, bet no bailēm nevajag baidīties. Tāpat kā no sāpēm, skumjām un ilgām. Visas sajūtas mums kaut ko māca, ja spējam ieklausīties un apzināties sevi. (..) Arī šķiršanās bija ļoti bailīga. Neziņa, kas un kā būs. Kā es tagad dzīvošu viena?