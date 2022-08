Pie skatītājiem atgriežas iemīļotais šovs "Lauku sēta". Kas gaidāms šosezon?

“Lauku sēta” ienesīs Latgales šarmu un parādīs reālu lauku dzīvi, kas daudziem pat nav iedomājama. Tā sākas sešos no rīta ar gotiņu slaukšanu un beidzas vēlos vakaros ar ravēšanu, dārza laistīšanu un arī kūts tīrīšanu. Šī sezona būs īsts emocionāls izaicinājums. Kāds uz “Lauku sētu” atbraucis nevis strādāt, bet līgaviņu meklēt, bet kas par to būs sakāms dāmām? Dalībnieku vidū būs arī lieli mutes brūķētāji, kuri grib uzkundzēties pārējiem, bet pārējie ar to nav mierā. Taču būs arī sirsnīgi notikumi, kad dalībnieki vēlēsies apsveikt savu komandas biedru dzimšanas dienā un kopā ar novadā pazīstamu kūku cepēju radīs lauku torti.