Āgenskalna tirgū notiks Baltijā pirmais ielu mākslas festivāls "ROW Baltics"

Līdzās festivāla centrālajiem notikumiem apmeklētājiem no pl. 12.00 līdz 19.00 būs iespēja praktiski piedalīties sietspiedes darbnīcā. Savukārt no pl. 12.00 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 14.30 ģimenes ar bērniem varēs piedalīties "Ādažu čipsu" radošajā ielu mākslas darbnīcā. Jaunieši un entuziasti no pulksten 12.00 līdz 17.00 varēs apmeklēt "The Spot Center" mini skeitparku, kur treneru uzraudzībā būs iespēja izmēģināt skeitbordu un triku skūtera sporta veidus.