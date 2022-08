53 gadu vecumā traģiski mirusi aktrise Anna Heša

Piektdien, 5. augustā, Heša lielā ātrumā pārvietojās ar automašīnu, kad tā noskrēja no ceļa un ietriecās dzīvojamajā mājā, kuru pārņēma liesmas, vēsta CNN. Sieviete, kas atradās mājās guva vieglus ievainojumus, tomēr vērsās pēc medicīniskās palīdzības.

Heša ieguvusi plašāku atpazīstamību seriālā "Another World (1984-1992)", kinolentēs "Donijs Brasko" (Donnie Brasco, 1997), "Sešas dienas, septiņas naktis" (Six Days, Seven Nights, 1998), u.c..