Pētījums: 59 % cilvēku influenceru publiskoto dzīvesstilu vērtē kā nepatiesu

Paradoksāli, ka, neskatoties uz visai kritisko attieksmi pret influenceriem un viņu spēju būt patiesiem pret savu auditoriju, viņi tomēr ir viens no efektīvākajiem komunikācijas kanāliem zīmoliem un uzņēmumiem. Euromonitor International pētījuma rezultāti liecina, ka tiešsaistes influenceriem ir milzīga, liela vai mērena ietekme uz vairāk nekā pusi eiropiešu. Kategorijā no 15 līdz 29 gadiem 65% norādīja, ka ļoti ieklausās influenceru viedoklī, savukārt starp respondentiem vecumā no 30 līdz 44 gadiem šādu atbildi sniedza 61% aptaujāto. Kopumā gan pasaules, gan Latvijas tirgū varam vērot, ka aizvien populārāki kļūst mikro un medium influenceri, jo viņiem vairāk uzticas un saikne ar šāda mēroga digitālā satura autoriem ir ciešāka», - aktuālo situāciju nozarē komentē sabiedrisko attiecību aģentūras “Golin Riga” vadītāja Laima Zēmele.